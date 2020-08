Svolta espansiva Fed: l’obiettivo ora è un’inflazione «media» al 2% (Di giovedì 27 agosto 2020) La Banca centrale Usa adotta una nuova strategia che si tradurrà in una politica monetaria strutturalmente più espasiva, e per periodi più lunghi, rispetto a quella prevedibile fino a oggi Leggi su ilsole24ore

sole24ore : Svolta espansiva Fed:?l’obiettivo ora è un’inflazione «media» al 2% - divorex82 : RT @ElioLannutti: Svolta espansiva Fed:?l’obiettivo ora è un’inflazione «media» al 2% @sole24ore - marcomoltomale : RT @ElioLannutti: Svolta espansiva Fed:?l’obiettivo ora è un’inflazione «media» al 2% @sole24ore - Mirandola59 : RT @ElioLannutti: Svolta espansiva Fed:?l’obiettivo ora è un’inflazione «media» al 2% @sole24ore - GHERARDIMAURO1 : RT @ElioLannutti: Svolta espansiva Fed:?l’obiettivo ora è un’inflazione «media» al 2% @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Svolta espansiva

Il Sole 24 ORE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 27 ago - Prezzi in ribasso per i titoli di Stato americani dopo il discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, al simposio di Jackson Hole.La Fed modifica i propri obiettivi di politica monetaria. In occasione del Simposio economico di Jackson Hole - quest’anno tenuto, in realtà, in streaming a causa dell’epidemia - la banca centrale Usa ...