Smart working: «Che cosa non farei per mantenerlo ancora» (Di giovedì 27 agosto 2020) Settembre è a un tiro di schioppo e il suo arrivo non segnerà solo la fine del periodo comunemente associato alle ferie, ma avrà un significato molto più che simbolico: milioni di italiani faranno ritorno graduale in ufficio dopo mesi di lavoro da remoto, quasi esclusivo (non per tutti, dato il mantenimento dello stato di emergenza). Un rientro non privo di preoccupazioni: a dirlo sono stati i partecipanti alla ricerca di Wyser, società internazionale di Gi Group che si occupa di ricerca e selezione di profili manageriali, condotta per sondare gli umori in vista della fine dello smart working forzato. Leggi su vanityfair

