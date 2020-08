Scuole sicure: più risorse contro lo spaccio di droga (Di giovedì 27 agosto 2020) Più risorse contro lo spaccio di droga: salgono a 200 gli enti locali che possono accedere al contributo Scuole sicure 2020-2021 È stata inviata ai prefetti la circolare del capo di Gabinetto, Matteo Piantedosi, che, a seguito del finanziamento aggiuntivo di 2 milioni di euro a valere sul Fondo unico giustizia, individua altri 100 comuni per… L'articolo Scuole sicure: più risorse contro lo spaccio di droga Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

LazzariAmbrogio : @vassiljieva C'è poco da fare. Le scuole riapriranno. Che non siano sicure è evidente - gazzettaparma : Oltre 10 milioni di euro di lavori in 52 plessi scolastici, nell'ambito del progetto 'Parma, scuole sicure e sosten… - ottopagine : Scuole sicure, vertice in Provincia con l'Ufficio scolastico #Benevento - ParmaDaily : Cantieri estivi nelle scuole: oltre 10 milioni di euro di lavori in 52 plessi scolastici, nell’ambito del progetto… - iFrancisPin : @GretaThunberg @AnnaAscani Lei torna a scuola, aperta funzionante sicura bella. Ricorda tutte le promesse mancate q… -

La scuola, importante dal punto di vista della ... sarebbe bello accogliere i ragazzi in un contesto nuovo e più sicuro, sia per loro che per il personale scolastico: lo spazio aperto.

Via i seggi elettorali dalle scuole Ma in Veneto l'operazione è un flop

VENEZIA Si fa presto a dire: via i seggi elettorali dalle aule scolastiche. Bisogna trovare locali alternativi. E fin qui nulla di che. Solo che i locali alternativi devono avere entrate e uscite diff ...

