Scuola:Salvini, mozione di sfiducia contro Azzolina (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 27 AGO - "Assumere le migliaia di insegnanti precari che, da anni, già lavorano nelle scuole coi nostri figli. Stabilizzare almeno 20.000 insegnanti di sostegno per non lasciare indietro ... Leggi su corrieredellosport

"Assumere le migliaia di insegnanti precari che, da anni, già lavorano nelle scuole coi nostri figli. Stabilizzare almeno 20.000 insegnanti di sostegno per non lasciare indietro ...