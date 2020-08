Scuola di Passiano: sopralluogo del sindaco Servalli (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’Tirreni (Sa) – sopralluogo del sindaco Vincenzo Servalli alla Scuola della frazione di Passiano dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII, per verificare l’andamento dei lavori di messa in sicurezza del plesso, chiuso a causa di gravi problematiche strutturali. Gli interventi, per un importo complessivo di 1.4 milione di euro, in via di completamento, riguardano la completa ristrutturazione dell’istituto, con lavori di adeguamento antisismico, nuova impiantistica, efficientamento energetico, l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’istallazione di un ascensore. La Scuola, più sicura, completamente riqualificata, sarà consegnata, così come da crono programma, entro il mese di ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Passiano Cava de' Tirreni. Incontro fra i sette candidati sindaci, faccia a faccia sulla disabilità Positanonews Lavori alla scuola di Passiano a Cava de’Tirreni: sopralluogo del Sindaco

Sopralluogo del Sindaco Vincenzo Servalli alla scuola della frazione di Passiano dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII, per verificare l’andamento dei lavori di messa in sicurezza del plesso, chius ...

Sopralluogo del Sindaco Vincenzo Servalli alla scuola della frazione di Passiano dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII, per verificare l’andamento dei lavori di messa in sicurezza del plesso, chius ...