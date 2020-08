Scippatori in monopattino rubano telefono (Di giovedì 27 agosto 2020) Hanno noleggiato due monopattini elettrici di quelli che vanno tanto di moda ultimamente e a bordo dei mezzi si sono diretti verso una panchina in via Belli, dove una donna era intenta a leggere messaggi sul cellulare e non si è accorta del loro arrivo. Sottratto dalle mani della malcapitata lo smartphone hanno proseguito il loro cammino. Ma le urla della donna hanno attirato un poliziotto fuori servizio che con altri passanti ha inseguito i ladri che intanto avevano abbandonato il mezzo per scappare a piedi in via Lessona. Uno dei due, minorenne, ha sbattuto contro un auto ed è stato bloccato. Il giovane è stato arrestato per furto mentre il telefono è stato ritrovato sul cornicione di un condominio e riconsegnato alla proprietaria. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

