Rete unica, vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Tiscali firma accordo commerciale con Tim per utilizzare la rete di FiberCop (Di giovedì 27 agosto 2020) Il governo accelera sulla rete unica. Secondo Reuters, il piano che limiterebbe il controllo di Tim sulla futura rete pur consentendole di mantenere la maggioranza è stato presentato mercoledì dall’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Fabrizio Palermo, al premier Giuseppe Conte e ai ministri coinvolti. In queste ore a Palazzo Chigi è in corso un vertice di maggioranza. Lunedì 31 agosto è convocato il cda dell’ex monopolista, che ha all’ordine del giorno il via libera all’ingresso del fondo Usa Kkr in FiberCop, nuova società a cui sarà trasferita la rete secondaria di Tim. Un ... Leggi su ilfattoquotidiano

