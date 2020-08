Rete Unica, arriva il via libera unanime di Governo e maggioranza (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – C’è il via libera unanime di Governo e maggioranza al progetto di Rete Unica, che prevede l’integrazione delle reti di TIM e Open Fiber, la società controllata pariteticamente da Enel e CDP, con una limitazione del controllo di TIM e la governance di un soggetto terzo individuato in Cassa Depositi e Prestiti. Il progetto illustrato dall’Amministratore delegato di CDP Fabrizio Palermo ha trovato la piena condivisione del Governo e della maggioranza, nel corso del vertice tenutosi oggi a Palazzo Chigi. Presenti, oltre al Premier Giuseppe Conte ed ai Ministri dell’Economia Roberto Gualtieri e dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, anche i ministri Bonafede, Franceschini e Pisano. In ... Leggi su quifinanza

