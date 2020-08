Regionali:Campania;candidato fa spot imitando boss Gomorra (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 27 AGO - Un primo piano in bianco e nero e la frase "C'amma ripiglia' tutto chell' che è o' nuostr", dobbiamo riprenderci tutto ciò che è nostro, ndr,. E' con una delle frasi più celebri ... Leggi su corrieredellosport

ElTrattore : RT @RepubblicaTv: Napoli, il candidato per De Luca imita il boss di Gomorra: E' un ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Camposano… - angiuoniluigi : RT @RepubblicaTv: Napoli, il candidato per De Luca imita il boss di Gomorra: E' un ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Camposano… - LucianaCiolfi : RT @RepubblicaTv: Napoli, il candidato per De Luca imita il boss di Gomorra: E' un ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Camposano… - Stegosauro : RT @RepubblicaTv: Napoli, il candidato per De Luca imita il boss di Gomorra: E' un ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Camposano… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Napoli, il candidato per De Luca imita il boss di Gomorra: E' un ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Camposano… -