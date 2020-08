"Quella partita maledetta". E la moglie di Bonolis sbotta sui social - (Di giovedì 27 agosto 2020) Novella Toloni Non si placa la polemica nata attorno al focolaio del Billionarie. Dopo la positività di Briatore e Mihajlović, Bonolis e gli altri che erano insieme all'imprenditore durante una partitella respingono le accuse di superficialità Sonia Bruganelli e Gabriele Parpiglia a passare da "untori" proprio non ci stanno. Tiene banco, da giorni, la notizia della positività al coronavirus di Flavio Briatore. Ma mentre il web si divide tra chi augura una pronta guarigione all'imprenditore e chi invece punta il dito sul suo atteggiamento, anche le persone che negli ultimi giorni sono state vicino a Briatore sono finite nel mirino. Tra loro Paolo Bonolis e Gabriele Parpiglia rei di aver fatto una partitella a calcio con l'imprenditore dalla quale sarebbe risultato positivo Mihajlović. nodo 1884719 La foto ... Leggi su ilgiornale

marcosalemi67 : @simshine95 @Samanth35002998 @rubio_chef Almeno sai il motivo per cui quella partita si giocò? Oppure spariamo cazz… - angmanciocchi : RT @Yattaran: Oggi ricorre l'anniversario di Genoa - Juventus 2-4 del 2017, con un palese errore del VAR che ci assegna un rigore contro no… - Sabaaaa98 : RT @Yattaran: Oggi ricorre l'anniversario di Genoa - Juventus 2-4 del 2017, con un palese errore del VAR che ci assegna un rigore contro no… - Berdo76 : RT @Yattaran: Oggi ricorre l'anniversario di Genoa - Juventus 2-4 del 2017, con un palese errore del VAR che ci assegna un rigore contro no… - giovcusumano : RT @EPalazzotto: Il rifiuto di scendere in campo da parte dei giocatori dell'#NBA, una delle leghe professionistiche sportive più important… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella partita

Open

«Sono delle bestie. Sono bestie senza cuore». Paolo Zorzi scuote la testa. Sabato scorso qualcuno ha strappato i fiori dalla tomba della «sua» Marianna e li ha sparpagliati per il cimitero. Non è la p ...Il 15 ottobre scadrà la moratoria delle cartelle esattoriali che ha tenuto in sospeso il Fisco per l’emergenza, ma che adesso rischia di travolgere milioni di contribuenti. Senza interventi da parte d ...