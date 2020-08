Quartiere Gorla Milano: la piccola Parigi di Milano (Di giovedì 27 agosto 2020) Milano gode di ottima notorietà in tutta Europa anche per via dei suoi incantevoli Navigli: il Grande, il Pavese e (meno battuto ma non per questo meno affascinante) il Martesana, un tempo navigabile. Sulle sue rive il borgo di Gorla ottenne, grazie alla sua bellezza incantata, il soprannome di piccola Parigi. Già centro rurale ricco di Ville, fu raggiunta dallo sviluppo edilizio intorno alla fine dell’Ottocento, divenendo area riservata a servizi e industrie. La campagna riguardò soprattutto quegli imponenti complessi industriali che stavano aprendo nelle strette vicinanze nel comune di Precotto. Probabilmente derivante dal latino gulula (o gula), ovvero “anfratto”, Gorla si trova nella zona nord-orientale di ... Leggi su unitremilano

Gli uomini della questura di Milano hanno svolto ieri dei servizi di controllo del territorio in zona Quarto Oggiaro, via Padova e nel quartiere di City Life. In mattinata i poliziotti del commissar ...

