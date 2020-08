Napoli, c’è anche la seconda maglia: bianca con inserti verde scuro (Di giovedì 27 agosto 2020) Confermate le indiscrezioni anche per la seconda maglia, per il Napoli. La divisa da trasferta è bianca, con gli inserti verde scuro sulle maniche e il colletto. Lo sponsor Lete è in rosso anche in questo caso, mentre MSC riprende la stessa tonalità di verde dei riporti. L'articolo Napoli, c’è anche la seconda maglia: bianca con inserti verde scuro ilNapolista. Leggi su ilnapolista

