Modulo per l’assunzione di responsabilità a presidi e medici – Oviedo applicato al complottismo (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Modulo per l’assunzione di responsabilità a presidi e medici è la versione evoluta del Modulo di assunzione di responsabilità a medici, ovvero dei consigli novaxx per evitare “legalmente” il vaccino. Consigli che, come vedremo, non funzionano. L’ambiente novaxx ha semplicemente scoperto un mezzo per cercare di darsi ragione: minacciare chiunque osi interagire con loro di azioni civili e penali quantomeno temerarie (ovvero destinate a non dare frutto), con l’apposito scopo di intimidire il proprio interlocutore convinti così di poterlo sottomettere al loro empio volere. Ma purtroppo, l’antivaccinismo militante, come molte forme di pensiero settario (vedi la cospirazione di QAnon) si basa su un sistema semplice. Ci sono gli “alti ... Leggi su bufale

lorenzomorandot : RT @scuolanormale: 'Se pensate che l'istruzione sia costosa, provate con l'ignoranza' (Derek Bok). Aiutaci a formare i talenti che disegner… - sscalcionapoli1 : Sky - Dubbio modulo per Gattuso: nel triangolare ci sarà spazio per tutti #ForzaNapoliSempre - SpriocDorcha : Ho scaricato il modulo per mia sorella, sono andata a stamparlo e ora devo anche compilarlo. Mah - GiusPecoraro : RT @Paroledipaola: @King___N Io non dimenticherei nemmeno la Moratti, alla primaria dobbiamo a lei lo stravolgimento dei cicli per quanto r… - OneBoschi : @SpudFNVPN Che modulo vedi per il Napoli? -

Ultime Notizie dalla rete : Modulo per Modulo per l’assunzione di responsabilità a presidi e medici – Oviedo applicato al complottismo Bufale.net India, rifiuta di cambiare religione per sposarlo, stuprata e sgozzata a 18 anni

Le ha chiesto di cambiare religione, rinnegare la sua appartenenza e sposarlo e quando lei ha rifiutato l'ha stuprata, uccisa e mutilata. Vittima una ragazzina di diciotto anni, trovata cadavere nei c ...

Coronavirus nel Piceno, tre nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Oggi, 27 agosto, il Piceno ha registrato due nuovi casi. L’allerta resta comunque alta, specialmente alla luce del nuovo decreto che impone di indossare le mascherine anche all’aperto nei luoghi della ...

Le ha chiesto di cambiare religione, rinnegare la sua appartenenza e sposarlo e quando lei ha rifiutato l'ha stuprata, uccisa e mutilata. Vittima una ragazzina di diciotto anni, trovata cadavere nei c ...Oggi, 27 agosto, il Piceno ha registrato due nuovi casi. L’allerta resta comunque alta, specialmente alla luce del nuovo decreto che impone di indossare le mascherine anche all’aperto nei luoghi della ...