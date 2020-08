Meditazione e mindfullness? “Possono peggiorare stress e ansia” (Di giovedì 27 agosto 2020) Le pratiche di Meditazione – come quella della mindfullness – non hanno sempre come effetto un immediato benessere psichico e spirituale. stress e ansia possono rimanere nella nostra mente, se non, addirittura, accrescersi. A queste conclusioni è giunto un gruppo di ricercatori britannici. “Per la maggior parte delle persone la Meditazione funziona bene ma senza dubbio è sovrastimata e non è universalmente benevola”, afferma Miguel Farias dell’Università di Coventry nel Regno Unito. Farias è uno degli scienziati che hanno effettuato un approfondito lavoro su questo tema. “Effetti indesiderati” Secondo lo studio, circa una persona su 12 che prova la Meditazione sperimenta un effetto ... Leggi su velvetgossip

