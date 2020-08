Johnny il ristoratore dei vip ricoverato per covid: è grave | Diletta Leotta e altri vip nel locale (Di giovedì 27 agosto 2020) Momenti di paura per Johnny Micalusi, lo chef re del pesce che ogni anno dedica gran parte della sta stagione estiva al ristorante Sottovento di Porto Certo, in Sardegna. Da qualche ora, dunque, è stata diffusa la notizia secondo cui il noto chef i 58 anno sia risultato positivo al Coviu-19 e che le sue … L'articolo Johnny il ristoratore dei vip ricoverato per covid: è grave Diletta Leotta e altri vip nel locale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

repubblica : Covid, ricoverato in Sardegna anche Johnny, ristoratore di vip e malavitosi - serenel14278447 : RT @repubblica: Covid, ricoverato in Sardegna anche Johnny, ristoratore di vip e malavitosi - il_brigante07 : Rep: Covid, ricoverato in Sardegna anche Johnny, ristoratore di vip e malavitosi. - Angela23763271 : RT @repubblica: Covid, ricoverato in Sardegna anche Johnny, ristoratore di vip e malavitosi - giornali_it : Covid, Johnny Micalusi positivo: il ristoratore dei vip grave in ospedale #27agosto #QuotidianiNazionali… -