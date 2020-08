INPS, effetto Covid sui certificati malattia che crollano nel 2° trimestre (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – Nel secondo trimestre 2020 sono arrivati all’INPS 3.187.689 certificati di malattia, di cui l’80% dal settore privato. Un dato che evidenzia una forte riduzione rispetto ai 5.362.989 certificati arrivati nel secondo trimestre 2019, di cui la componente privata era pari al 74,4%. Il calo del numero dei certificati rispetto allo stesso è più accentuato per il settore pubblico (-53%) rispetto a quello privato (-36%). E’ quanto rileva l’Istituto di previdenza nell’Osservatorio sul polo unico di tutela della malattia, il cui scopo è monitorare il fenomeno dell’astensione dal lavoro per malattia per i lavoratori dipendenti sia del settore privato che di quello ... Leggi su quifinanza

MediasetTgcom24 : Effetto Covid sulle assunzioni, Inps: -43% in meno nei primi cinque mesi #Coronavirus - GiornaleLazio : Lavoro, Inps: “Effetto Covid sulle assunzioni, in cinque mesi -43%” - Vivodisogniebas : RT @ultimenotizie: Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nei primi cinque mesi del 2020 sono state 1.795.000. Rispetto allo s… - capitan40061160 : Se il #GovernodellaVergogna avesse lavorato in modo intelligente, senza parlare a sproposito PODENZA DI FUOCO BONUS… - Agenzia_Dire : #Lavoro, #Inps: “Effetto #Covid sulle assunzioni, in cinque mesi -43%”. -