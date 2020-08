Imbocca la rotonda contromano e provoca un frontale: finisce all'ospedale con patente ritirata (Di giovedì 27 agosto 2020) Paura poco prima dell'ora di pranzo di oggi, giovedì 27 agosto 2020, alla rotonda tra corso della Costituzione e stradale Poirino a Pinerolo, denominata da molti Bianciotto per il vicino negozio di ... Leggi su torinotoday

