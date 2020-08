Il dolore di Tiziano Ferro: Beau non ce l'ha fatta (Di giovedì 27 agosto 2020) «Beau non ce l'ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite. Nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore... Adottate un cane adulto, pensateci se potete». Tiziano Ferro annuncia così sui social che il suo cane Beau non ha retto e se ne è andato stanotte. Il cane, adottato dal cantante e dal marito quattro mesi fa, era stato ricoverato d'urgenza nei giorni scorsi per un'emorragia dovuta ad una lesione alla milza. L'artista di Latina aveva condiviso con i suoi followers sui social, commuovendosi spesso, ogni momento della sua vita con il cane e anche la sua preoccupazione quando gli era stato rivelato che ... Leggi su iltempo

