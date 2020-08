Gp Belgio, Gasly depone mazzo di fiori luogo incidente Hubert: "Ci manchi" (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA - "Ancora non riesco a crederci. Ci manchi, mi manchi Anthoine. Spero possiamo renderti orgoglioso da lassù. Per sempre nei nostri cuori fratello ". Queste le parole in un post su Twitter con cui ... Leggi su corrieredellosport

paola_tacca : RT @perchetendenza: 'Pierre': Per l'omaggio di Pierre Gasly a Anthoine Hubert a quasi un anno dalla scomparsa del pilota francese dopo il t… - Fulvio23Sk : RT @perchetendenza: 'Pierre': Per l'omaggio di Pierre Gasly a Anthoine Hubert a quasi un anno dalla scomparsa del pilota francese dopo il t… - antonie85321896 : RT @perchetendenza: 'Pierre': Per l'omaggio di Pierre Gasly a Anthoine Hubert a quasi un anno dalla scomparsa del pilota francese dopo il t… - FormulaPassion : #F1 | Pierre #Gasly ricorda il suo amico #Hubert - Wallee___ : RT @perchetendenza: 'Pierre': Per l'omaggio di Pierre Gasly a Anthoine Hubert a quasi un anno dalla scomparsa del pilota francese dopo il t… -