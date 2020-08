Evasione finisce nel sangue: 22 detenuti uccisi in Madagascar (Di giovedì 27 agosto 2020) L'Evasione del 23 agosto da parte di 88 detenuti del carcere di Farafangana, nel sud-est del Madagascar, è finita in un bagno di sangue: 22 morti e almeno otto feriti in gravi condizioni. Secondo la stampa locale, gli evasi erano tutti in attesa di giudizio per reati minori: uno addirittura per aver rubato uno spazzolino da denti! La prigione di Farafangana è, come denunciato da Amnesty International nel corso di varie visite, sovraffollata (a maggio c'erano 453 detenuti a fronte di una (...) - Mondo / Madagascar, Morti, , detenuti Leggi su feedproxy.google

Carmela_oltre : RT @RiccardoNoury: Madagascar, evasione finisce nel sangue: 22 detenuti uccisi - Daniele_Manca : Madagascar, evasione finisce nel sangue: 22 detenuti uccisi | Le persone e la dignità @riccardonoury - Profilo3Marco : RT @Corriere: Madagascar, evasione finisce nel sangue: 22 detenuti uccisi - ernoirsfina_ : RT @Philo1936: diomerda Madagascar, evasione finisce nel sangue: 22 detenuti uccisi - crispadafora : RT @Corriere: Madagascar, evasione finisce nel sangue: 22 detenuti uccisi -

Ultime Notizie dalla rete : Evasione finisce Evasione finisce nel sangue: 22 detenuti uccisi in Madagascar AgoraVox Italia Evasione finisce nel sangue: 22 detenuti uccisi in Madagascar

L’evasione del 23 agosto da parte di 88 detenuti del carcere di Farafangana, nel sud-est del Madagascar, è finita in un bagno di sangue: 22 morti e almeno otto feriti in gravi condizioni. La prigione ...

Tenta di evadere dai domiciliari, 25enne finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno dato esecuzione al decreto, che disponeva la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, emesso dal Tribunale di ...

L’evasione del 23 agosto da parte di 88 detenuti del carcere di Farafangana, nel sud-est del Madagascar, è finita in un bagno di sangue: 22 morti e almeno otto feriti in gravi condizioni. La prigione ...I Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno dato esecuzione al decreto, che disponeva la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, emesso dal Tribunale di ...