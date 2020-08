Emma Marrone parla della malattia: “dagli ultimi esami è definitamente guarita” (Di giovedì 27 agosto 2020) Pronta a debuttare come giudice dell’imminente edizione di X Factor e nonostante il successo ottenuto con il suo ultimo lavoro discografico Emma Marrone è rimasta una persona semplice e grata alla vita. La cantante si è lasciata andare ad una lunga intervista al settimanale Grazia a cui ha parlato della sua vita professionale, i progetti per il futuro, ma anche della malattia che l’ha costretta a fermarsi e a riflettere. Emma ha raccontato che la paura per la sua malattia non le è mai passata, ma ha saputo affrontare la situazione a testa alta anche perchè non aveva alternative. Oggi sa d’essere definitivamente fuori alla patologia anche se ogni telefonata del medico l’allarma. “In base agli ... Leggi su quotidianpost

