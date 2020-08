E se fossimo noi ad affogare? Adesso Basta! (Di giovedì 27 agosto 2020) Gridare tutta la nostra indignazione, metterci il nostro corpo e non solo la faccia, esigere un cambio di rotta dell’Italia e dell’Europa, complici delle stragi dei migranti, di fronte agli ennesimi crimini di omissione di soccorso! Non ci resta che questo, dopo le ultime tragedie del Mare Nostrum. Secondo quanto ricostruito da Alarm Phone, il servizio telefonico di Watch The Med dedicato ai migranti in difficoltà, la notte tra il 14 e il 15 agosto è partito dalla Libia un … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

chissa30399663 : RT @aAnnanka: Poco fa al tg la lamorgese tutta soddisfatta:ho distribuito 4000 klandestini/turisti dalla Sicilia su tutto il territorio na…
lucy_esposito : RT @IsaSardella: #Frammenti Penso a tutto ciò che sfugge dal presente. Penso a quando sulla terra sarà come noi non fossimo mai stati, a q…
97hardrock : Immagino tutto ciò che ci sarebbe stato tra noi se ci fossimo trovati in un'altra epoca.

Ultime Notizie dalla rete : fossimo noi «Se fossimo noi ad affogare?». Appello contro l'indifferenza Avvenire XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 30 AGOSTO

Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandal ...

Tenet, nelle sale si svela la trama del film di Christoper Nolan

Scrivere di “Tenet” evitando qualsiasi spoiler è un dovere morale, oltre che abbastanza facile. Perché, come quasi tutte le pellicole di Christopher Nolan, servono almeno altre dieci visioni della pel ...

