De Luca: «Nelle condizioni attuali non è possibile aprire le scuole» (Di giovedì 27 agosto 2020) Nel corso di un incontro a Salerno sulla legge regionale dello psicologo di base, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato della riapertura delle scuole. «Da qui a una, due settimane saremo chiamati a prendere decisioni importanti. Pensate all’apertura dell’anno scolastico: Nelle condizioni attuali non è possibile aprire. Non so quello che saranno in grado di fare Nelle prossime due settimane ma avremo scelte complicate da fare». De Luca ha proseguito: «Ancora oggi rimaniamo la regione più sicura d’Italia, l’unica che fa screening seriamente a chi rientra dalla Sardegna e dall’estero, non solo dai quattro paesi indicati dal governo. Ho percepito in ... Leggi su ilnapolista

