Covid-19, l’idea della Germania: multa per chi non porta la mascherina (Di giovedì 27 agosto 2020) Covid-19, l’idea della Germania: multa per chi non porta la mascherina. Almeno 50 euro per sanzionare chi evita di metterla in negozi o mezzi pubblici La nuova ondata di coronavirus in Europa continua a far registrare numeri piuttosto allarmanti. L’aumento di positivi previsto per l’autunno è arrivato con almeno un paio di mesi di anticipo, … L'articolo Covid-19, l’idea della Germania: multa per chi non porta la mascherina proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

