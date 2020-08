Affonda un peschereccio al largo Lampedusa, morto un 59enne (Di giovedì 27 agosto 2020) commenta Un uomo di 59 anni è morto nel naufragio di un peschereccio a circa un miglio e mezzo da Lampedusa. Altri due marittimi che erano con lui sono stati tratti in salvo dalle motovedette della ... Leggi su tgcom24.mediaset

