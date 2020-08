Vacanze, Coldiretti: “Covid fa crollare del 30% la spesa a tavola” (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – L’emergenza Covid fa crollare del 30% la spesa turistica per la tavola a causa dell’assenza dei turisti stranieri e della ridotta disponibilità economica di quelli italiani colpiti dalla crisi con drammatici effetti sulla ristorazione e sull’intera filiera agroalimentare. Questo l’allarme lanciato dalla Coldiretti sulla base di una stima della spesa turistica per il consumo di pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche, che scende nel 2020 sotto i 20 miliardi di euro dopo una crescita costante nel corso dell’ultimo decennio. A pesare – spiega Coldiretti – è soprattutto il crollo delle presenze dei turisti stranieri a partire da quelli con elevate ... Leggi su quifinanza

alcinx : RT @coldiretti: La spesa turistica per il consumo di pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o… - coldiretti : La spesa turistica per il consumo di pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di s… - occhifuggenti : RT @coldiretti: Vacanze, Coldiretti: emergenza Covid fa crollare del 30% la spesa turistica per la tavola a causa dell’assenza dei vacanzie… - ___________Luca : RT @coldiretti: Vacanze, Coldiretti: emergenza Covid fa crollare del 30% la spesa turistica per la tavola a causa dell’assenza dei vacanzie… - Agricolae1 : VACANZE: @coldiretti , COVID FA CROLLARE DEL 30% SPESA A TAVOLA - Agricolae -