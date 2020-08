Uomini e Donne, rivoluzione in arrivo: ecco le clamorose novità (Di mercoledì 26 agosto 2020) Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, presto tornerà in televisione. ecco cosa ci dovremo aspettare per la nuova edizione che andrà a partire dal 14 settembre Fonte foto: FacebookI tantissimi fan di Uomini e Donne di Maria De Filippi sono in trepidante attesa. Presto il programma tornerà in televisione su Canale 5. Precisamente, la data di inizio è fissata per lunedì 14 settembre. I telespettatori non vedono l’ora che lo show abbia inizio, ma cosa dovranno aspettarsi per questa nuova edizione? L’amatissimo programma, condotto magistralmente da Maria De Filippi, è uno dei programmi di punta della rete Mediaset. Gli ascolti sono sempre ottimi e negli anni il format ha saputo innovarsi e a stare al passo con i tempi. E anche ... Leggi su chenews

