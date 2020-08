Tasse, una pace fiscale per fermare 9 milioni di cartelle esattoriali (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il 15 ottobre scadrà la moratoria delle cartelle esattoriali che ha tenuto in sospeso il Fisco per l’emergenza, ma che adesso rischia di travolgere milioni di contribuenti. Senza interventi da parte del governo, il giorno dopo L’Agenzia delle entrate dovrà inviare circa 9 milioni di lettere e Pec a imprese, partite Iva e semplici cittadini per farsi corrispondere il dovuto. Ma sarebbe come ripresentare il conto di una crisi ancora lontana dal vedere. Il rischio è quello dell’esplosione di una “bomba sociale”. La soluzione allora, seppure politicamente compromettente, potrebbe essere una pace fiscale, cioè la rottamazione delle cartelle del 2019 e del 2020. Tasse, in arrivo 9 ... Leggi su quifinanza

matteosalvinimi : Tasse, mutui, scadenze. Un ristoratore di Firenze si toglie la vita per la crisi economica legata al Covid. 44 anni… - matteosalvinimi : #Salvini: Chiediamo che il governo accolga la proposta della Lega di una #pacefiscale fino al 31 dicembre perché ch… - matteosalvinimi : Mentre cinque milioni di partite Iva, artigiani, imprenditori e lavoratori autonomi dovranno pagare puntualmente le… - rombi_ti : RT @Moonlightshad1: Per farsi curare nei migliori ospedali italiani bisogna pagare le tasse a Londra, non averle pagate in Italia, aver col… - anto_galli4 : RT @boni_castellane: Volevo segnalare che questi stanno proponendo l'addebito diretto delle tasse sul conto corrente. Non so se sia chiaro… -