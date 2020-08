Suarez: “Ci sono persone con cui non ho rapporti da anni che parlano a nome mio” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nuovo messaggio enigmatico da parte di Luis Suarez, tra i protagonisti in negativo del tornado mediatico che si sta abbattendo sul Barcellona dopo la dolorosa sconfitta con il Bayern in Champions e, soprattutto, l’addio di Messi. L’uruguaiano è stato al centro di molte voci, ma pochi minuti fa ha voluto chiarire attraverso una storia su Instagram: “Ci sono persone che parlano in mio nome o dicono cose su di me, quando non ho una relazione da anni. Parlo quando devo parlare per me stesso”. Foto: Twitter Barcellona L'articolo Suarez: “Ci sono persone con cui non ho rapporti da anni che parlano a nome mio” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Barcellona, ai saluti anche #Suarez Il presidente del #SanLorenzo ci prova - S1m0n3_0rs0 : RT @NonConoscoVG: Certo che la vita è strana... Ci sbeffeggiava il Barcellona, ora si troverà senza i due elementi più importanti del mondo… - _padremaronno : @PinoVaccaro77 @jinfry_77_ @BBilanShit Tu ci stai ancora perculando ma voglio risponderti seriamente. Togliendosi… - betta941 : RT @NonConoscoVG: Certo che la vita è strana... Ci sbeffeggiava il Barcellona, ora si troverà senza i due elementi più importanti del mondo… - carfolla : @AMIN1908 Pacchetto unico Vidal Suarez e ci abbracciamo -

