Sgarbi scopre un vantaggio per Briatore: "Vedrai che ne uscirai sollevato..." (Di mercoledì 26 agosto 2020) Vittorio Sgarbi non si smentisce mai, e trova il lato positivo nella positività al Covid di Flavio Briatore: "Auguri di pronta guarigione a Flavio Briatore - scrive Sgarbi su Facebook - Invitandolo a guardare, sempre, il lato positivo degli accadimenti. Sono certo che dal San Raffaele ne uscirà "sollevato". A cosa si riferisce Sgarbi. Il deputato e critico d'arte lo fa capire allegando al post un articolo di Radio 105 Network, che riporta la seguente notizia: "Ha un erezione per oltre 4 ore: possibile effetto collaterale del Covid-19". Leggendo la storia si apprende che la storia si riferisce a "un uomo francese di 62 anni" che "è stato ricoverato in terapia intensiva con una erezione per oltre 4 ore. ... Leggi su iltempo

Lite tra la Lucarelli e Sgarbi: "Noto invece che tu, a 68 anni suonati..."

Botta e risposta su Twitter tra i due per un articolo su BriatoreSelvaggia Lucarelli e Vittorio Sgarbi si sono scambiati parole di fuoco su Twitter a causa di un articolo pubblicato dalla giornalista ...

