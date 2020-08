Scuola, troppi prof positivi al Covid a una settimana dal via: ombre sulla riapertura (Di mercoledì 26 agosto 2020) Si parte in salita a meno di una settimana dalle riaperture delle scuole . Con l'avvio dello screening sul personale emergono i primi casi di positività tra i docenti : finora già 20 in Umbria e 6 nel ... Leggi su leggo

Si parte in salita a meno di una settimana dalle riaperture delle scuole. Con l’avvio dello screening sul personale emergono i primi casi di positività tra i docenti: finora già 20 in Umbria e 6 nel t ...

