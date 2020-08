Real Saragozza, il tecnico Baraja risultato positivo al Covid-19 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Real Saragozza ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali che il tecnico Ruben Baraja è risultato positivo al Covid-19 Ruben Baraja, il tecnico del Real Saragozza, è risultato positivo al Covid-19 dopo i vari controlli di routine prima di incominciare la stagione. L’allenatore è comunque asintomatico e si trova attualmente presso la propria abitazione in quarantena. Vi dovrà stare per i prossimi quattordici giorni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

