Pronto un nuovo singolo di Fedez, l’annuncio su Instagram: “Sarà un anno prolifico” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un nuovo singolo di Fedez è nell'aria. Lo annuncia lo stesso Federico Lucia nelle stories su Instagram per rispondere alla domanda: "Stai lavorando su nuova musica?" rivoltagli da un fan. Il rapper e imprenditore milanese, infatti, ha invitato i suoi follower a rivolgergli una domanda e la prima arrivata è stata proprio sui nuovi progetti dell'artista. Nel rispondere al suo fan Fedez ha annunciato di aver appena concluso una nuova traccia in uno studio di Cagliari. Sappiamo, infatti, che i Ferragnez si trovano in Sardegna per le vacanze estive e per questo motivo si sono sottoposti al tampone per testare un'eventuale positività al SARS-CoV-2. In questo 2020 segnato particolarmente dalla pandemia del Coronavirus Fedez ha sfornato nuovo ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Pronto nuovo Parma, pronto il progetto per un “nuovo Tardini” Calcio e Finanza Dall'Etna al Monviso: Giovanni Panzera pronto a percorrere in bici tutta l'Italia in un abbraccio lungo 3000 chilometri

Tra gli sponsor e i sostenitori del progetto, che rientra in "Pedalando con le aquile", anche Baladin, che ha sposato l'impresa con la sua birra Nazionale, l'unica 100% made in Italy. Giovanni raccont ...

Campi e aeroporti: i due nuovi fronti del contagio preoccupano il Salernitano

A destare preoccupazione nel Salernitano, sul pronte dei nuovi casi registrati negli ultimi giorni, sono due fronti: aeroporti e campi di agricoltura. Come risultata dal report diffuso ieri dall’Asl a ...

