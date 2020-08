“Non lo dimenticherò mai”. Kledi scoppia in lacrime davanti a Pierluigi Diaco. Troppo forti quelle immagini (Di mercoledì 26 agosto 2020) Momenti molto emozionanti quelli vissuti oggi, mercoledì 26 agosto, nella trasmissione ‘Io e Te’ di Pierluigi Diaco. Ospite della puntata il ballerino albanese Kledi, che si è commosso. Ha rivisto quelle immagini che tanto lo hanno emozionato. Ciò che gli hanno mostrato è stata la nave Vlora con 2 mila persone a bordo, piene di famiglie, che partirono per raggiungere l’Italia e sperare in un futuro migliore. In Albania c’era solo tantissima sofferenza e c’era voglia di ricominciare. Anche lui è arrivato alla fine degli anni Novanta nella nostra Penisola e nell’appuntamento odierno del programma Rai ha voluto fare un excursus sulla sua vita privata e professionale. Non si aspettava comunque che piangesse nuovamente una volta riviste ... Leggi su caffeinamagazine

LaMiki72 : RT @GianMeSmile: Questo non lo dimenticherò mai. @G_Higuain - Federica220990 : RT @Sicilianodoc7: @G_Higuain ti ho amato dal primo momento, ti ho amato quando tutti gli altri ti chiamavano chiattone, ad ogni tuo goal e… - valeria21602823 : RT @fatina909: #giornatainternazionaledelcane. #WorldDogDay #pernondimenticare Chicca Spina e Nina.. siete state la gioia più grande.. no… - MPAPA090 : RT @Sicilianodoc7: @G_Higuain ti ho amato dal primo momento, ti ho amato quando tutti gli altri ti chiamavano chiattone, ad ogni tuo goal e… - lupofranci1 : RT @Sicilianodoc7: @G_Higuain ti ho amato dal primo momento, ti ho amato quando tutti gli altri ti chiamavano chiattone, ad ogni tuo goal e… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non dimenticherò