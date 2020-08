Noah Cooks, il baby-chef su Instagram che piace ai “colleghi” stellati (Di mercoledì 26 agosto 2020) Noah, quattro anni (foto: Noah Cooks)Noah sfiletta il tonno, prepara il risotto, ama i calamari ripieni. Ma non è (ancora) uno chef. Perché Noah ha quattro anni e, tramite la cucina e Instagram, scopre il mondo a modo suo. Il baby-cuoco è il protagonista di Noah Cooks, profilo aperto per gioco dai suoi genitori all’inizio del 2019 e diventato, soprattutto durante il lockdown, una finestra aperta sulle altre culture e gli altri sapori. Nei post e nelle storie Noah prepara ricette, scopre ingredienti al mercato, parla con gli chef famosi. I suoi non sono tutorial per insegnare a qualcuno come si cucina, ma piuttosto esperimenti di scoperta tramite il ... Leggi su wired

