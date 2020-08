Milan, Ibra bis a sette milioni l'anno con sgravi fiscali (Di mercoledì 26 agosto 2020) Z è l'ultima lettera dell'alfabeto, la prima però per il Milan di Pioli. E ora l'accordo con il fuoriclasse svedese è praticamente fatto: gli studi legali di Zlatan Ibrahimovic e del Milan si sono ... Leggi su gazzetta

FBiasin : 'Ti offriamo 5.5'. 'Io voglio 7'. 'Alziamo a 6'. 'Io voglio 7'. 'Possiamo arrivare a 6.5'. 'Io voglio 7'. '6.5 più… - carlolaudisa : La sponda fiscale aiuta #Ibra. Così il #Milan può toccare quota 7 mln netti per il rinnovo tanto atteso. imminente l’annuncio: Zlatan 2021 - Gazzetta_it : #Rangnick: “Milan, potevi svoltare. #Ibra? Non ci punterei. Maldini ha speso ma...” - Andysaro : Il ticket #Pioli-#Ibra è ricomposto, il tavolino #Milan continua ad avere tutte le sue gambe. Ps: 7 milioni per far… - Budulacci70 : Come di consueto, #Ibra il primo giorno a Milanello farà il tampone. A tutta la squadra. #Milan -