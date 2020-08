Malattia di Crohn: sintomi, chi e dove colpisce, diagnosi e cura (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Malattia di Crohn è una infiammazione cronica che può interessare tutto l’apparato digerente ma di solito si localizza nell’ultimo tratto dell’intestino tenue (ileo), nel colon o in entrambi. Insieme alla rettocolite ulcerosa fa parte delle malattie intestinali infiammatorie croniche, spesso chiamate con sigla MICI. I sintomi variano da persona a persona e a seconda delle varie fasi della Malattia. In genere i sintomi principali sono: dolore all’addome, febbre modesta e diarrea. Il dolore è in genere localizzato in corrispondenza dell’ombelico e nella parte destra pancia, tanto che spesso si può confondere con un attacco di appendicite acuta. Tipica la comparsa o l’esacerbazione del dolore dopo i pasti, possono inoltre comparire ... Leggi su dilei

