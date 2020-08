Maksimovic non rinnova con il Napoli: sirene inglesi in vista per lui (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sembra essere arrivata al capolinea l’avventura di Nikola Maksimovic al Napoli. Durante tutta la stagione appena conclusasi si era parlato del suo rinnovo: negli ultimi mesi le parti si erano addirittura avvicinate e sembravano vicine alla firma, ma poi qualcosa è andato storto e le trattative si sono interrotte. Il calciatore serbo si aspettava un … L'articolo Leggi su dailynews24

furioso_george : @TolliVincenzo Unica perplessità è che spero che al massimo arrivi come sostituto di Maksimovic e non di Koulibaly.… - MarcoDiMaro : @CiroZattera Garcia non credo possa venire e fare subito il titolare. Vediamo Maksimovic che fa. - Capolii21 : @Vypeer_ Gaserebbe, anche se un centrale d'esperienza se uscisse Maksimovic lo prenderei, Garcia per quanto possa e… - Foschini79 : @EmanuelSabatin3 @DiMarzio Ma pure meno cash perché non hai poi il problema di rimpiazzarlo, ti arriva giá in permu… - Lorenzo242206 : @enzogoku69 Veramente sarebbe tanta roba,l’unico dubbio è che siamo davvero sicuri che il city lo lasci cosi facilm… -