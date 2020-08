Le dimissioni di Phil Hogan rimangono un rischio per la Commissione europea (Di mercoledì 26 agosto 2020) Bruxelles. Ursula von der Leyen rischia di trovarsi di fronte a un grosso problema, dopo le dimissioni di Phil Hogan da commissario al Commercio a seguito dello scandalo provocato in Irlanda per aver apparentemente violato le regole sanitarie per limitare la diffusione di coronavirus. A innescare qu Leggi su ilfoglio

CSpillmann : RT @ilfoglio_it: Le dimissioni di #PhilHogan rimangono un rischio per la Commissione europea. Il commissario al Commercio lascia dopo il Go… - ilfoglio_it : Le dimissioni di #PhilHogan rimangono un rischio per la Commissione europea. Il commissario al Commercio lascia dop… - Nerot45888119 : RT @EsteriLega: SCIVOLONE EUROPEO Festa abusiva dei politici Pure la Commissione Ue ha il suo scandalo Covid Il comm irlandese Phil Hogan h… - e_danise : RT @EsteriLega: SCIVOLONE EUROPEO Festa abusiva dei politici Pure la Commissione Ue ha il suo scandalo Covid Il comm irlandese Phil Hogan h… - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @EsteriLega: SCIVOLONE EUROPEO Festa abusiva dei politici Pure la Commissione Ue ha il suo scandalo Covid Il comm irlandese Phil Hogan h… -

Ultime Notizie dalla rete : dimissioni Phil Le dimissioni di Phil Hogan rimangono un rischio per la Commissione europea Il Foglio Covid: Hogan viola norme, von der Leyen chiede chiarimenti

BRUXELLES - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiesto chiarimenti dettagliati al commissario Phil Hogan sulle sue violazioni delle norme nazionali irlandesi sul coronavir ...

Covid, il «golfgate» irlandese: si dimette un ministro, il commissario Ue Hogan nel mirino

Non c’è pace per il commissario Ue al Commercio, l’irlandese Phil Hogan, finito già prima delle vacanze al centro di polemiche per la sua candidatura poi sfumata al Wto (l’Organizzazione mondiale del ...

BRUXELLES - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiesto chiarimenti dettagliati al commissario Phil Hogan sulle sue violazioni delle norme nazionali irlandesi sul coronavir ...Non c’è pace per il commissario Ue al Commercio, l’irlandese Phil Hogan, finito già prima delle vacanze al centro di polemiche per la sua candidatura poi sfumata al Wto (l’Organizzazione mondiale del ...