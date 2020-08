“In città ora i positivi sono arrivati a 6”: l’annuncio del sindaco (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ulteriore aumento di positivi a Somma Vesuviana. Ad oggi siamo a ben 6 persone risultate positive, per alcune invece è terminato l’isolamento. Ora siamo a 21 persone in isolamento e 6 positive ma stiamo attendendo altre conferme ufficiali e dunque la situazione è in evoluzione. Ricordo a tutti il rispetto delle norme di sicurezza. Come abbiamo sempre fatto aggiorneremo costantemente la stampa ed i cittadini”. Lo ha annunciato pochi minuti fa, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano. L'articolo “In città ora i positivi sono arrivati a 6”: l’annuncio del sindaco proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

