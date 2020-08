Grande Fratello, qui era solo un bimbo: oggi è uno dei concorrenti più amati (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sui social è emersa una foto di uno dei concorrenti più amati della storia del Grande Fratello e sono in pochi quelli ad averlo subito riconosciuto. Scopriamo subito di chi si tratta. Attore e modello Il Grande Fratello è un reality show che ormai va in onda da più di vent’anni su Canale 5. … L'articolo Grande Fratello, qui era solo un bimbo: oggi è uno dei concorrenti più amati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - Vicky_DM94 : RT @trash_italiano: Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Li… - StraNotizie : Grande Fratello Vip, spuntano 3 nomi inediti: c’è anche Denis Dosio - oroscopoporno : Visto che siamo tutte eccitate per #temptationisland e l'arte che ci donerà, vi ricordo che se non indossate la mas… - blogtivvu : Grande Fratello Vip 5, provino per Denis Dosio: spuntano altri due nomi nel cast (e uno è inedito), ecco le ultime… -