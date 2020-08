Gazzetta: il Napoli punta su Veretout per far giocare insieme Mertens e Osimhen (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ieri il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha ufficializzato il rinnovo di Piotr Zielinski. Saranno lui e Fabian Ruiz, scrive la Gazzetta dello Sport, i riferimenti di Gattuso in mediana. Intanto, però, Giuntoli continua a lavorare per portare in azzurro anche Jordan Veretout. “Cristiano Giuntoli è impegnato sul mercato per ingaggiare Jordan Veretout in modo da garantire all’allenatore un centrocampo di livello e di qualità. Le intenzioni non mancano, dunque, ma resta da convincere la Roma con la quale si sta lavorando ad una doppia operazione: insieme al centrocampista francese dovrebbe arrivare a Napoli anche Under”. Per il centrocampo Gattuso vuole un giocatore che sappia lavorare col fisico e il palleggio, evidentemente Demme non ha risolto ... Leggi su ilnapolista

