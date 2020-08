Egitto, il 27enne siciliano fermato per traffico di droga torna a casa (Di mercoledì 26 agosto 2020) Calogero Nicolas Valenza, il 27enne di Gela fermato per traffico internazionale di droga, ha annunciato ai suoi genitori che sta per essere rilasciato. “Mamma sto bene. State tranquilli. Aspetto che il magistrato firmi il mio rilascio e poi prendo l’aereo e torno in Italia”: queste le prime parole pronunciate da Calogero Nicolas Valenza al telefono … Leggi su viagginews

