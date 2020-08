Disastro Raggi, Gasparri: «I Cinquestelle per Roma sono un marchio di infamia» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un vero e proprio Disastro. Ma la Capitale è caduta così in basso. E la colpevole ha un nome e cognome: Virginia Raggi. Che ora tenta di recuperare paradossalmente terreno con alcuni post su facebook ricchi solo di fantasiose ricostruzioni sulle sue divine abilità. «L’incapacità manifesta della Raggi crea confusione e genera comprensibile preoccupazione tra i cittadini». Ad affermarlo con forza è il senatore azzurro Maurizio Gasparri. Gasparri elenca i disastri della sindaca grillina Quasi impossibile elencare tutti i disastri della sindaca grillina. L’elenco è lungo. «L’accesso alla metro e ai mezzi pubblici non è regolarizzato», dice. «La movida è selvaggia, le strade cittadine continuano a ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Disastro Raggi, Gasparri: «I Cinquestelle per Roma sono un marchio di infamia» - OssiciniM : @mic_bicc @CarloCalenda Non vive a Roma, ma a Padova, perciò non può vedere che disastro è l’amministrazione Raggi. - oMASSIo : @ClaudioSeganti1 Non ti credere, la fortuna della Raggi è stata che il predecessore ha combinato un disastro! Ora f… - Fort71488686 : @FedeAngeli @NAntimafia @BeppeGiulietti Veramente la mafia a Roma l'ha buttata fuori Virginia Raggi e non certo a c… - Paololotti08 : @PoliticaPerJedi @CarloCalenda @matteorenzi Seriamente stai chiedendo a Renzi? Quello che ha boicottato… -

Ultime Notizie dalla rete : Disastro Raggi Leodori apre ai 5S ma chiede la testa di Raggi. "Sì a alleanza col movimento a patto che non si ricandidi a sindaca" Repubblica Roma Giachetti sul Campidoglio: "II candidato per Roma? Calenda"

«Due messaggi devono essere estremamente chiari. Il primo: a Roma il problema non è Virginia Raggi ma i 5Stelle e chi propone accordi strutturali con loro per le comunali non potrà ricevere il nostro ...

Save the Children: Aiuto a famiglie in zona disastro per ripartire -2-

La valutazione, condotta una settimana dopo l'incidente, ha riguardato quartieri entro un raggio di quattro chilometri dal porto di Beirut. (Segue) ...

«Due messaggi devono essere estremamente chiari. Il primo: a Roma il problema non è Virginia Raggi ma i 5Stelle e chi propone accordi strutturali con loro per le comunali non potrà ricevere il nostro ...La valutazione, condotta una settimana dopo l'incidente, ha riguardato quartieri entro un raggio di quattro chilometri dal porto di Beirut. (Segue) ...