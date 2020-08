De Zerbi su Pirlo: “Non gli serve gavetta. Nato pronto come Zidane, Guardiola e Mancini” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Intervistato da Sportitalia, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha avuto modo di commentare alcuni temi caldi del calcio nostrano tra i quali la scelta della Juventus di affidare la guida della prima squadra ad Andrea Pirlo.Il mister neroverde ha detto la sua sul tema ma si è soffermato anche sulle vicende del suo club compreso il mercato con il nome di Locatelli al centro di tanti rumors, proprio in relazione alla Vecchia Signora.De Zerbi: "Pirlo non ha bisogno di fare gavetta"caption id="attachment 1011079" align="alignnone" width="454" Pirlo (twitter Juventus)/caption"Vado un po' controcorrente rispetto a quanto si dice di Pirlo", ha esordito De Zerbi. "Ho letto qualcosa e credo che a Pirlo non serva ... Leggi su itasportpress

