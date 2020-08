Coronavirus, Capua: “Seconda ondata si può evitare con collaborazione” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sul caldo tema Coronavirus si esperime anche Ilaria Capua, docente all’Università della Florida. Per la professoressa serve grande collaborazione. Il Coronavirus torna a far paura con l’aumento di casi, ed in molti temono non solo una seconda ondata, ma anche un nuovo lockdown. Però sia dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, sia dal direttore aggiunto … L'articolo Coronavirus, Capua: “Seconda ondata si può evitare con collaborazione” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Capua Coronavirus, Ilaria Capua: «La comunità scientifica ha fallito e deve fare autocritica» Corriere della Sera Coronavirus, Ilaria Capua: «Possiamo evitare la seconda ondata. La comunità scientifica ha fallito e deve fare autocritica»

Il virus ora interessa una popolazione più giovane rispetto alla prima ondata, che rappresenta una nuova fonte di contagio per le persone più fragili. La nuova sfida ora è quella di riorganizzare la v ...

Coronavirus, Capua: "Nuovo lockdown? No, serve responsabilità collettiva"

Con il nuovo aumento dei casi di coronavirus la sfida ora è quella di riorganizzare la vita della popolazione a rischio, parola di Ilaria Capua. La virologa, professore all’Università della Florida e ...

