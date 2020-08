Caos scuola, vertice Stato-Regioni sulla riapertura. Toti: “No alla mascherina in classe” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 ago – Il 14 settembre si avvicina ma sul fronte della riapertura della scuola è ancora Caos: sono troppi i nodi irrisolti, dai trasporti per gli studenti a cosa fare in caso di contagio in aula, dalla mascherina obbligatoria dai 6 anni in su – fortemente contestata – ai banchi monoposto che saranno consegnati in ritardo. Oggi si terrà un nuovo incontro tra Regioni e governo: sul tavolo appunto le prescrizioni sanitarie e il trasporto pubblico, dopo che ieri sono state fornite dal Mit le prime indicazioni per l’utilizzo degli scuolabus. Oltre ai governatori, parteciperanno anche i ministri dell’Istruzione Lucia Azzolina, della Salute Roberto Speranza, dei Trasporti Paola De Micheli, con il commissario ... Leggi su ilprimatonazionale

