Bce, via libera a Leonado Del Vecchio: potrà salire fino al 20% di Mediobanca (Di mercoledì 26 agosto 2020) Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica e secondo uomo più ricco d’Italia, potrà alzare la sua partecipazione in Mediobanca dall’attuale 9,9% fino al 20%. La Banca centrale europea ha infatti dato via libera all’acquisto di nuove azioni dell’istituto di Piazzetta Cuccia, autorizzando a proseguire la “scalata” iniziata un anno fa . Raggiungere il 20% significherebbe per Del Vecchio un esborso ulteriore di circa 600 milioni di euro. La vigilanza Bce , guidata dall’italiano Andrea Enria, non diffonderà nessuna comunicazione ufficiale sulla decisione. E’ la prassi di Francoforte per queste procedure, la comunicazione viene inviata ai soli soggetti che hanno sottoposto la richiesta, in questo caso la finanziaria lussemburghese Delfin, di ... Leggi su ilfattoquotidiano

