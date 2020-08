'Ballando con le stelle', Samuel Peron positivo al Covid: prove sospese (Di mercoledì 26 agosto 2020) Samuel Peron risultato positivo al Coronavirus , ma asintomatico al secondo tampone di routine settimanale, mentre Rosalinda Celentano, sua partner, negativa; da oggi per tutti, non solo ballerini, ... Leggi su gazzettadelsud

stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - GazzettaDelSud : '#Ballandoconlestelle', #SamuelPeron positivo al #Covid: prove sospese - zazoomblog : Ballando con le stelle: solo un concorrente è positivo al Covid19 ecco chi - #Ballando #stelle: #concorrente - grandehermano1 : RT @ValeMameli: @acqu_marina @MarceVann Ballano tutti fra le stelle (immobili, col bostik alla cadrega). A proposito, in Rai è cambiato tut… - sslinus64 : @laziocrazia Ballando con le stelle ?????? -

