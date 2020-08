Arzano, arrestati topi d’appartamento in Vico Pellegrino. Uno è rimasto bloccato in un cancello (Di mercoledì 26 agosto 2020) Arzano: Tre ladri d’appartamento sono stati bloccati in Vico Pellegrino e arrestati dai carabinieri. Uno dei tre è rimasto incastrato in un cancello durante la fuga. I NOMI Erano le 4.20 circa quando 3 persone hanno scassinato la finestra di un’abitazione di Vico Pellegrino ad Arzano e portato via alcuni monili in oro. Un vicino … Leggi su 2anews

